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09:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 сентября: какой будет осень

12 сентября церковь чтит святителя Александра, архиепископа Константинопольского, память преподобного Александра Свирского и перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского.

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Источник: Агентство «Москва»

В народе день известен как Александра Свытника, ведь существовал обычай завивать ячменные стебли с льняными и овсяными, заговаривать ниву на будущий урожай. Иногда день еще зовут Сытником, ведь стоит пора сбора урожая.

В народе старались угадать погоду на осень. Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой. Растения увешаны паутиной — к теплу. Пчелы начали улей запечатывать — к ранней зиме.

Теплый вечер и звездная ночь 12 сентября — к хорошему урожаю. Если ежики вырыли норы на опушке, зима будет теплой, а если в чаще — с сильными заморозками.

Цветы раскрыли бутоны поздно утром — к дождю.

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