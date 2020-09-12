Народные приметы на 12 сентября: какой будет осень
12 сентября церковь чтит святителя Александра, архиепископа Константинопольского, память преподобного Александра Свирского и перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского.
12 сентября церковь чтит святителя Александра, архиепископа Константинопольского, память преподобного Александра Свирского и перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского.
В народе день известен как Александра Свытника, ведь существовал обычай завивать ячменные стебли с льняными и овсяными, заговаривать ниву на будущий урожай. Иногда день еще зовут Сытником, ведь стоит пора сбора урожая.
В народе старались угадать погоду на осень. Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой. Растения увешаны паутиной — к теплу. Пчелы начали улей запечатывать — к ранней зиме.
Теплый вечер и звездная ночь 12 сентября — к хорошему урожаю. Если ежики вырыли норы на опушке, зима будет теплой, а если в чаще — с сильными заморозками.
Цветы раскрыли бутоны поздно утром — к дождю.