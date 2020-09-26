Народные приметы на 26 сентября: когда ляжет снег
В этот день можно узнать, когда наступит зима и будет ли она холодной.
В этот день можно узнать, когда наступит зима и будет ли она холодной.
26 сентября в народе известно как Корнилов день. Крестьяне считали, что с этой поры все растения прекращают рост и готовятся к зиме: «С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет». Огородники старались собрать весь оставшийся урожай, ведь обычно вскоре начинались холодные осенние дожди, а затем и заморозки.
По приметам судили, когда ляжет снег. Если к Корнилову дню все грачи улетели — он выпадет рано. На деревьях практически не осталось листьев — зима будет ранней. Зайцы роют норы — к суровой зиме. На деревьях появился иней — к снежной. Куры линять начали — зима теплой будет.
Ясный день — к теплой погоде, низкие облака — к дождю.