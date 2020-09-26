Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
25Как выглядела столица 100 лет назад
09:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 сентября: когда ляжет снег

В этот день можно узнать, когда наступит зима и будет ли она холодной.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

26 сентября в народе известно как Корнилов день. Крестьяне считали, что с этой поры все растения прекращают рост и готовятся к зиме: «С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет». Огородники старались собрать весь оставшийся урожай, ведь обычно вскоре начинались холодные осенние дожди, а затем и заморозки.

По приметам судили, когда ляжет снег. Если к Корнилову дню все грачи улетели — он выпадет рано. На деревьях практически не осталось листьев — зима будет ранней. Зайцы роют норы — к суровой зиме. На деревьях появился иней — к снежной. Куры линять начали — зима теплой будет.

Ясный день — к теплой погоде, низкие облака — к дождю.

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Женщина без усилий похудела на 9 кг и раскрыла свой секрет Ей помогло интервальное голодание.
Hi-Tech
Cекретный код AliExpress, который важно знать Дешево и быстро!
Кино
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов» Экстрасенсы попытаются узнать как можно больше деталей из жизни звезды
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Какие шины выбрать на зиму: "шипы" или "липучки"?
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
3 глупые ошибки, выводящие из строя кондиционер
Чего категорически нельзя делать с авто осенью?
Леди
В сети обсуждают расставание Пересильд и Учителя Пара не комментирует отношения.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»