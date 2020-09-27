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09:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 сентября: конец бабьего лета

В этот день можно узнать, как долго еще будет тепло.

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Источник: AP 2020

27 сентября в православии отмечают один из крупнейших праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе считали, что в этот день заканчивается бабье лето, а погода становится по-настоящему осенней. «На Воздвиженье осень к зиме быстрее движется», — говорили наши предки.

Резко стало холодно — к ранней весне. Ветер дует с севера — к теплому лету. Утренние заморозки — зима наступит рано.

Погода теплая — тепло простоит еще долго. Если журавли летят, не торопясь, достаточно высоко и курлычут, то осень будет теплой. Гуси летят высоко — к большому половодью, если низко — к малому.

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