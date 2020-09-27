Народные приметы на 27 сентября: конец бабьего лета
В этот день можно узнать, как долго еще будет тепло.
В этот день можно узнать, как долго еще будет тепло.
27 сентября в православии отмечают один из крупнейших праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе считали, что в этот день заканчивается бабье лето, а погода становится
Резко стало холодно — к ранней весне. Ветер дует с севера — к теплому лету. Утренние заморозки — зима наступит рано.
Погода теплая — тепло простоит еще долго. Если журавли летят, не торопясь, достаточно высоко и курлычут, то осень будет теплой. Гуси летят высоко — к большому половодью, если низко — к малому.