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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Оранжевое небо над США стало видно из космоса

Масштабы стихии поражают.

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Источник: ESA

Спутник Copernicus Sentinel-3 сфотографировал оранжевый шлейф дыма над западным побережьем США, где бушуют почти 100 лесных пожаров.

На снимке видны охваченные огнем регионы в Калифорнии, штатах Вашингтон и Орегон. По данным Европейского космического агентства, дым распространился на 2 тысячи км на запад от пожаров.

Ранее власти Орегона распорядились об эвакуации более полумиллиона человек (это более 10% населения штата), дома которых оказались под угрозой. В соседней Калифорнии жертвами пожаров стали 7 человек.

Анна Лысенко

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