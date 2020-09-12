Оранжевое небо над США стало видно из космоса
Масштабы стихии поражают.
Масштабы стихии поражают.
Спутник Copernicus Sentinel-3 сфотографировал оранжевый шлейф дыма над западным побережьем США, где бушуют почти 100 лесных пожаров.
На снимке видны охваченные огнем регионы в Калифорнии, штатах Вашингтон и Орегон. По данным Европейского космического агентства, дым распространился на 2 тысячи км на запад от пожаров.
Ранее власти Орегона распорядились об эвакуации более полумиллиона человек (это более 10% населения штата), дома которых оказались под угрозой. В соседней Калифорнии жертвами пожаров стали 7 человек.
Анна Лысенко