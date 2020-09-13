Народные приметы на 13 сентября: наблюдаем за птицами
В этот день можно узнать, какой будет зима.
В этот день можно узнать, какой будет зима.
13 сентября церковь чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В народе дата получила название Куприянов день, или Журавлинка, потому что к этому времени на болотах поспевала клюква — журавлиная ягода. По поверью, на Куприяна журавли собирались на болоте перед полетом в теплые края.
В этот день следили за птицами. Если домашняя птица нахохлилась, идет ненастье. Лебеди потянулись на юг — к раннему снегу, еще не улетели — осень будет теплой и долгой. Громкое журавлиное курлыканье означает, что скоро будет дождь. Журавли низко летят — к теплой зиме, высоко — к суровой.