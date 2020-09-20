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11:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 сентября: смотрим на шелуху лука

Она подскажет, какой будет зима.

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Источник: CC0/MabelAmber

20 сентября в народе прозвали Лука или Луков день. В эту неделю повсеместно заканчивали убирать лук, а хозяйки сплетали его в косицы.

Шелуха на луке может подсказать, какой будет зима. Если ее много, следует готовиться к сильным морозам.

Сделать прогноз на зиму помогут и шишки. Если они растут низко — холода наступят скоро, высоко — морозы ударят ближе к концу зимы. Если у вишни листья еще не опали, зима будет теплая и влажная.

О погоде в ближайшие дни судили по облакам. Черные тучи — к дождю, белые — к ненастью.

Анна Лысенко

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