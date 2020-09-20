Народные приметы на 20 сентября: смотрим на шелуху лука
Она подскажет, какой будет зима.
Она подскажет, какой будет зима.
20 сентября в народе прозвали Лука или Луков день. В эту неделю повсеместно заканчивали убирать лук, а хозяйки сплетали его в косицы.
Сделать прогноз на зиму помогут и шишки. Если они растут низко — холода наступят скоро, высоко — морозы ударят ближе к концу зимы. Если у вишни листья еще не опали, зима будет теплая и влажная.
О погоде в ближайшие дни судили по облакам. Черные тучи — к дождю, белые — к ненастью.
Анна Лысенко