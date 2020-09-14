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12:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 сентября: встречаем осень

Мухи больно кусаются — к ухудшению погоды.

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Источник: Reuters

Православная церковь 14 сентября вспоминает преподобного Симеона Столпника. В народном календаре день получил название «Осенины». Наши предки в этот день заканчивали полевые работы и встречали осень. Именно 14 сентября считается началом бабьего лета.

По сегодняшней погоде можно узнать, какой будет осень и зима. Например, если день дождливый, то осень будет сухая. Если стоит ясная и жаркая погода, то, наоборот, ближайшие месяцы будут холодными и ненастными. А если день умеренно теплый и без осадков, то и вся зима будет такой же.

Южный ветер в этот день обещает теплую и сырую зиму. Много паутины — к долгой и сухой осени.

Еще сегодня можно понаблюдать за птицами и насекомыми. Если гуси улетают, то зима придет рано. Скворцы все еще не улетели на юг — осень будет затяжной. А если в этот день много мух и они больно кусаются, то стоит ждать скорой непогоды.

Екатерина Гура

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