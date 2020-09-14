Погодные приметы на 14 сентября: встречаем осень
Мухи больно кусаются — к ухудшению погоды.
Мухи больно кусаются — к ухудшению погоды.
Православная церковь 14 сентября вспоминает преподобного Симеона Столпника. В народном календаре день получил название «Осенины». Наши предки в этот день заканчивали полевые работы и встречали осень. Именно 14 сентября считается началом бабьего лета.
По сегодняшней погоде можно узнать, какой будет осень и зима. Например, если день дождливый, то осень будет сухая. Если стоит ясная и жаркая погода, то, наоборот, ближайшие месяцы будут холодными и ненастными. А если день умеренно теплый и без осадков, то и вся зима будет такой же.
Еще сегодня можно понаблюдать за птицами и насекомыми. Если гуси улетают, то зима придет рано. Скворцы все еще не улетели на юг — осень будет затяжной. А если в этот день много мух и они больно кусаются, то стоит ждать скорой непогоды.
Екатерина Гура