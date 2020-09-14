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16:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Природное сокровище на Сейшелах уничтожается мусором (фото)

Международные организации пытаются спасти коралловый остров Альдабра.

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Атолл Альдабра на Сейшелах называют величайшим сохранившимся природным сокровищем из-за великолепных коралловых рифов и обилия уникальных видов животных и растений. Однако все это биоразнообразие скоро может быть погребено под горами мусора.

Специалисты из Королевского колледжа, Оксфордского университета и Фонда Сейшельских островов подготовили доклад, в котором рассказали о колоссальных проблемах второго по величине кораллового атолла в мире.

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В 2019 году международными организациями была создана специальная компания по очистке острова, в которой участвовали сотни волонтеров со всего мира. Уборка мусора продолжалась пять недель. На нее было потрачено 980 часов и 224 538 долларов. Волонтерам удалось собрать 25 тонн пластика и другого мусора, но это количество составило только 5% отходов острова — 95% все еще остаются там.

По словам ученых, Альдабра является самым загрязненным островом в мире, из-за чего уникальные коралловые рифы, а также животные и растения могут оказаться на грани вымирания уже в ближайшие годы.

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Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эйприл Берт рассказала журналистам, что в ходе уборки волонтеры собрали целых 360 тысяч шлепанцев, но больше всего в океане и на суше оказалось рыбацких сетей (как промышленных, так и самодельных). Они не только загрязняют окружающую среду, но и являются очень опасными для морских обитателей, которые запутываются в них и погибают.

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По словам специалистов, для того, чтобы очистить остров от мусора потребуется еще 18 тысяч рабочих часов и около 4 миллионов долларов, передает Sky News.

Екатерина Гура

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