Природное сокровище на Сейшелах уничтожается мусором (фото)
Международные организации пытаются спасти коралловый остров Альдабра.
Международные организации пытаются спасти коралловый остров Альдабра.
Атолл Альдабра на Сейшелах называют величайшим сохранившимся природным сокровищем
Специалисты из Королевского колледжа, Оксфордского университета и Фонда Сейшельских островов подготовили доклад, в котором рассказали о колоссальных проблемах второго по величине кораллового атолла в мире.
В 2019 году международными организациями была создана специальная компания по очистке острова, в которой участвовали сотни волонтеров со всего мира. Уборка мусора продолжалась пять недель. На нее было потрачено 980 часов и 224 538 долларов. Волонтерам удалось собрать 25 тонн пластика и другого мусора, но это количество составило только 5% отходов острова — 95% все еще остаются там.
По словам ученых, Альдабра является самым загрязненным островом в мире,
Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эйприл Берт рассказала журналистам, что в ходе уборки волонтеры собрали целых 360 тысяч шлепанцев, но больше всего в океане и на суше оказалось рыбацких сетей (как промышленных, так и самодельных). Они не только загрязняют окружающую среду, но и являются очень опасными для морских обитателей, которые запутываются в них и погибают.
По словам специалистов, для того, чтобы очистить остров от мусора потребуется еще 18 тысяч рабочих часов и около 4 миллионов долларов, передает Sky News.
Екатерина Гура