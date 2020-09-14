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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Экстремалы из Приморья прошли по канату во время тайфуна (видео)

Не все из них успешно справились с заданием.

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В сентябре в Приморский край из Японии пришел мощный тайфун «Хайшэн». Пока жители Владивостока пытались справиться с наводнением и сильным ветром, группа экстремалов решила воспользоваться ситуацией и отточить свое мастерство.

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Эквилибристы натянули канат над бухтой Валентин и по очереди начали по нему проходить. Один из экстремалов не смог дойти до конца и повис над пропастью на страховке. Сообщается, что порывы ветра в этот день достигали 32 метров в секунду.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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