Экстремалы из Приморья прошли по канату во время тайфуна (видео)
Не все из них успешно справились с заданием.
Не все из них успешно справились с заданием.
В сентябре в Приморский край из Японии пришел мощный тайфун «Хайшэн». Пока жители Владивостока пытались справиться с наводнением и сильным ветром, группа экстремалов решила воспользоваться ситуацией и отточить свое мастерство.
Эквилибристы натянули канат над бухтой Валентин и по очереди начали по нему проходить. Один из экстремалов не смог дойти до конца и повис над пропастью на страховке. Сообщается, что порывы ветра в этот день достигали 32 метров в секунду.
Екатерина Гура