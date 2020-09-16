Погодные приметы на 16 сентября: делаем долгосрочный прогноз
Ясный день — к поздней весне.
Ясный день — к поздней весне.
Православная церковь 16 сентября почитает память святых Василисы и Домны. В народе в этот день было принято наводить порядок в доме и избавляться от старых вещей.
Что же касается погоды, то по некоторым приметам можно было сделать прогноз не только на ближайшие дни, но и на долгосрочную перспективу.
Например, гром в течение дня — к долгой и теплой осени.
Если на закате небо окрасилось в красный цвет, то впереди ждет похолодание и даже заморозки. Послеобеденный дождь является признаком затяжного ненастья. А туман в в полнолуние или новолуние — к ясной погоде и долгому бабьему лету.
Екатерина Гура