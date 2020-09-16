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09:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 сентября: делаем долгосрочный прогноз

Ясный день — к поздней весне.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: Reuters

Православная церковь 16 сентября почитает память святых Василисы и Домны. В народе в этот день было принято наводить порядок в доме и избавляться от старых вещей.

Что же касается погоды, то по некоторым приметам можно было сделать прогноз не только на ближайшие дни, но и на долгосрочную перспективу.

Например, гром в течение дня — к долгой и теплой осени.

Большие муравейники говорят о суровой зиме, а обилие еловых шишек — о теплой и снежной. Теплый и ясный день 16 сентября — к поздней весне.

Если на закате небо окрасилось в красный цвет, то впереди ждет похолодание и даже заморозки. Послеобеденный дождь является признаком затяжного ненастья. А туман в в полнолуние или новолуние — к ясной погоде и долгому бабьему лету.

Екатерина Гура

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