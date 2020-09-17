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09:30 (мск), источник: ТАСС

Аномальное тепло прогнозируется в нескольких регионах России в ближайшие дни

Температура будет выше нормы на 3−10 градусов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Приморье и Амурской области.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидает жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области в ближайшее время. Температура в этих регионах будет выше нормы на 3−10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Очень высокая температура, на 8−10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем. Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей — более чем. Это очень высокая температура», — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, аномальное тепло в ближайшие дни прогнозируется в Приморском крае, Амурской области.

«В Приморье хорошая погода, показатели 24−25 градусов, в Амурской области — выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3−4 градуса», — отметил метеоролог.

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