Погодные приметы на 17 сентября: наблюдаем за осадками
Дождь — к теплой и сухой осени.
Дождь — к теплой и сухой осени.
В церковном календаре 17 сентября является праздником иконы Божией Матери «Неопалимая купина», а вот в народе этот день прозвали Луков, так как это самое время для того, чтобы выкапывать поздний лук.
По народным приметам в этот день можно узнать не только погоду на ближайшие дни, но и на осень и предстоящую зиму.
Например, снежную и холодную зиму стоит ждать, если урожай грибов очень скудный, а рябины, наоборот, уродилось много.
Если 17 сентября холодно и идет дождь, то осень будет сухой и теплой. Кстати, дождь, начавшийся утром, обязательно закончится к обеду. А если после дождя земля быстро высохла, то ненастье затянется на несколько дней.
Екатерина Гура