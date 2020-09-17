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09:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 сентября: наблюдаем за осадками

Дождь — к теплой и сухой осени.

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Источник: Reuters

В церковном календаре 17 сентября является праздником иконы Божией Матери «Неопалимая купина», а вот в народе этот день прозвали Луков, так как это самое время для того, чтобы выкапывать поздний лук.

По народным приметам в этот день можно узнать не только погоду на ближайшие дни, но и на осень и предстоящую зиму.

Например, снежную и холодную зиму стоит ждать, если урожай грибов очень скудный, а рябины, наоборот, уродилось много.

Если 17 сентября холодно и идет дождь, то осень будет сухой и теплой. Кстати, дождь, начавшийся утром, обязательно закончится к обеду. А если после дождя земля быстро высохла, то ненастье затянется на несколько дней.

Екатерина Гура

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