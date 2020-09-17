На побережье Мексиканского залива обрушился необычный шторм
Американские штаты Алабама, Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию
Американские штаты Алабама, Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию
Один человек погиб и еще один числится пропавшим без вести в
Улицы многих населенных пунктов заполнены водой. Остаются закрытыми порты, школы, около 500 тыс. человек остались без электричества. Мэр Пенсаколы, одного из пострадавших городов, сказал
Скорость ветра в момент удара стихии достигала 170 км/ч. На юге США, где подобные бедствия не редкость, случались ураганы сильнее.
«Дождь — вот чем он выделяется. Это
В Мобиле и его окрестностях наводнение стало самым сильным в истории.
В городе Пенсакола во Флориде за четыре часа выпала четырехмесячная норма осадков. Глубина воды на улицах достигла полутора метров.
«У “Салли” есть довольно редко встречающееся качество — медленное продвижение эпицентра, что усугубляет наводнение», — сообщил Ассошиэйтед пресс замдиректора Национального центра по ураганам Эд Раппапорт.
«Салли» дрейфует медленно, «как ребенок в кондитерской», — заявил New York Times Джон де Блок из Национальной службы погоды.
С 1949 по 2016 год скорость перемещения тропических ураганов снизилась в среднем на 10%. Ученые видят в этом одно из глобальных климатических изменений.
Ветер к настоящему времени ослабел, но ливень и наводнение продолжаются.
Ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры электропередач, выбрасывал на берег мелкие суда и переворачивал высокие автомобили. В Пенсаколе сорвавшаяся баржа снесла часть строящегося моста.
Пострадали также некоторые районы Миссисипи и Луизианы.
Если до конца года возникнет еще один, который, как заранее решили метеорологи, будет зваться «Уилфрид», то запас латинских букв окажется исчерпан. По традиции ураганам присваивают человеческие имена, а имен, начинающихся на X, Y и Z, не существует. Придется перейти на греческий алфавит.