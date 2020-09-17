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15:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

На побережье Мексиканского залива обрушился необычный шторм

Американские штаты Алабама, Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара урагана «Салли», который вызвал катастрофические наводнения на побережье.

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Один человек погиб и еще один числится пропавшим без вести в Орандж-Биче, Алабама, сотни людей пришлось эвакуировать.

Улицы многих населенных пунктов заполнены водой. Остаются закрытыми порты, школы, около 500 тыс. человек остались без электричества. Мэр Пенсаколы, одного из пострадавших городов, сказал Си-эн-эн, что во время урагана «за четыре часа выпало осадков на четыре месяца».

Скорость ветра в момент удара стихии достигала 170 км/ч. На юге США, где подобные бедствия не редкость, случались ураганы сильнее.

Особенности «Салли» — необыкновенной силы ливень и медленное перемещение в пространстве.
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«Дождь — вот чем он выделяется. Это что-то нереальное!» — сказал корреспонденту Рейтер житель города Мобил в Алабаме Кевин Холлихэнд.

В Мобиле и его окрестностях наводнение стало самым сильным в истории.

В городе Пенсакола во Флориде за четыре часа выпала четырехмесячная норма осадков. Глубина воды на улицах достигла полутора метров.

    «У “Салли” есть довольно редко встречающееся качество — медленное продвижение эпицентра, что усугубляет наводнение», — сообщил Ассошиэйтед пресс замдиректора Национального центра по ураганам Эд Раппапорт.

    «Салли» дрейфует медленно, «как ребенок в кондитерской», — заявил New York Times Джон де Блок из Национальной службы погоды.

    Во Флориде сильный ветер выбросил баржу на берег | Источник: Reuters

    С 1949 по 2016 год скорость перемещения тропических ураганов снизилась в среднем на 10%. Ученые видят в этом одно из глобальных климатических изменений.

    Ветер к настоящему времени ослабел, но ливень и наводнение продолжаются.

    В Алабаме ураган перевернул грузовик | Источник: Reuters

    Ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры электропередач, выбрасывал на берег мелкие суда и переворачивал высокие автомобили. В Пенсаколе сорвавшаяся баржа снесла часть строящегося моста.

    Пострадали также некоторые районы Миссисипи и Луизианы.

    Тем временем над океаном зародились новые ураганы, названные «Тедди» и «Вики».

    Если до конца года возникнет еще один, который, как заранее решили метеорологи, будет зваться «Уилфрид», то запас латинских букв окажется исчерпан. По традиции ураганам присваивают человеческие имена, а имен, начинающихся на X, Y и Z, не существует. Придется перейти на греческий алфавит.

    Хотя ветер ослабел, ливень и наводнение продолжаются | Источник: Reuters
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