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09:52 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Со вторника в Центральном федеральном округе ожидается бабье лето, до этого будет прохладно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«В пятницу температура понизится на десять градусов, будет 11−13 <…> тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление», — рассказал синоптик.

Это значит, что придет антициклон, прохлада сменится потеплением.

Во вторник днем будет до 15−18 градусов, в среду и четверг — до 20.

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