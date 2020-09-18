Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Со вторника в Центральном федеральном округе ожидается бабье лето, до этого будет прохладно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Со вторника в Центральном федеральном округе ожидается бабье лето, до этого будет прохладно, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В пятницу температура понизится на десять градусов, будет 11−13 <…> тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление», — рассказал синоптик.
Это значит, что придет антициклон, прохлада сменится потеплением.
Во вторник днем будет до 15−18 градусов, в среду и четверг — до 20.