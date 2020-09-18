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18:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Тишковец: Зима будет мягкой и снежной

Аномально теплая зима 2019−2020 года не повторится в этот раз. Такое заявление в интервью радио «Комсомольская правда» сделал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

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Источник: Агентство «Москва»

«Что касается прошлой зимы. Она была рекордно теплой за всю историю, таких зим и такого бесснежья никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным», — отметил он.

По прогнозам эксперта, самым теплым месяцем зимы 2020−2021 года будет февраль. В целом зима будет мягкой и снежной с умеренными морозами.

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