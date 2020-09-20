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02:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В российских регионах выпал первый снег

Жители некоторых российских регионов сообщили о том, что там выпал первый снег. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

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Источник: Reuters

В частности, погодное явление зафиксировали в Республике Коми, сообщает местное агентство БНК в своем Instagram-аккаунте. Отмечается, что снег выпал утром 19 сентября.

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Кроме того, первый снег заметили и в Ленском районе Архангельской области.

9 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в шести регионах России в ближайшие дни прогнозируются заморозки. Он добавил, что в 2020 году сезон заморозков начался рано.

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Салехарде снег выпал в первый день лета. Такое явление фиксируется там третий год подряд. В 2018-м осадки были также 1 июня.

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