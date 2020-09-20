В российских регионах выпал первый снег
Жители некоторых российских регионов сообщили о том, что там выпал первый снег. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.
Жители некоторых российских регионов сообщили о том, что там выпал первый снег. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.
В частности, погодное явление зафиксировали в Республике Коми, сообщает местное агентство БНК в своем
Кроме того, первый снег заметили и в Ленском районе Архангельской области.
9 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в шести регионах России в ближайшие дни прогнозируются заморозки. Он добавил, что в 2020 году сезон заморозков начался рано.
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