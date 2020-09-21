Народные приметы на 21 сентября: какой день — такая и осень
Также можно сделать прогноз на зиму.
Также можно сделать прогноз на зиму.
21 сентября христиане празднуют один из двенадцати главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. В народе также отмечают праздник урожая.
По погоде в этот день наши предки судили, какой будет осень. Если стоит теплая погода, то ближайшие месяцы будут ясными и погожими, а дождь — к ненастной и холодной погоде.
Если на закате или рассвете небо окрашено в красный цвет, то стоит ждать ветреную и дождливую погоду. Поутру на траве иней — погода в ближайшие дни сильно испортится. Много паутины на деревьях или кустарниках является верной приметой того, что на улице еще долго будет тепло.
Кстати, по народным приметам можно сделать прогноз и на предстоящую зиму. Если с деревьев к этому дню опали почти все листья, то зима придет рано и будет снежной. Чем больше на луке шелухи, тем холоднее будут зимние месяцы.
Екатерина Гура