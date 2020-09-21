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11:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 сентября: какой день — такая и осень

Также можно сделать прогноз на зиму.

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Источник: AP 2020

21 сентября христиане празднуют один из двенадцати главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. В народе также отмечают праздник урожая.

По погоде в этот день наши предки судили, какой будет осень. Если стоит теплая погода, то ближайшие месяцы будут ясными и погожими, а дождь — к ненастной и холодной погоде.

Если на закате или рассвете небо окрашено в красный цвет, то стоит ждать ветреную и дождливую погоду. Поутру на траве иней — погода в ближайшие дни сильно испортится. Много паутины на деревьях или кустарниках является верной приметой того, что на улице еще долго будет тепло.

Кстати, по народным приметам можно сделать прогноз и на предстоящую зиму. Если с деревьев к этому дню опали почти все листья, то зима придет рано и будет снежной. Чем больше на луке шелухи, тем холоднее будут зимние месяцы.

Екатерина Гура

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