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14:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

По Архангельской области пронесся смерч (видео)

От стихии пострадали несколько жилых районов.

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22 сентября в небе над городом Котлас в Архангельской области внезапно образовался смерч. Местные жители снимали происходящее на фото и видео.

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Жителям центральных районов повезло — они лишь смогли увидеть в небе необычное для этих мест природное явление. Но пригород и некоторые районы города от стихии пострадали значительно.

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Сообщается, что смерчу предшествовал ураганный ветер, который валил деревья, сносил крыши домов и разбивал стекла. Затем его сменил смерч, который совсем ненадолго коснулся земли, но также успел нанести ущерб.

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Екатерина Гура

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