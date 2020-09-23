По Архангельской области пронесся смерч (видео)
От стихии пострадали несколько жилых районов.
От стихии пострадали несколько жилых районов.
22 сентября в небе над городом Котлас в Архангельской области внезапно образовался смерч. Местные жители снимали происходящее на фото и видео.
Жителям центральных районов повезло — они лишь смогли увидеть в небе необычное для этих мест природное явление. Но пригород и некоторые районы города от стихии пострадали значительно.
Сообщается, что смерчу предшествовал ураганный ветер, который валил деревья, сносил крыши домов и разбивал стекла. Затем его сменил смерч, который совсем ненадолго коснулся земли, но также успел нанести ущерб.
Екатерина Гура