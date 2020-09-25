Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда на севере наиболее заметная аномалия — до +8 — +10 градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше. На юге на три-четыре градуса выше», — рассказал синоптик.
В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому «бархатному сезону» на морях юга России, добавил Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.
«Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла — это регионы выделяются», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.