Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
09:19 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА Новости

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда на севере наиболее заметная аномалия — до +8 — +10 градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше. На юге на три-четыре градуса выше», — рассказал синоптик.

В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому «бархатному сезону» на морях юга России, добавил Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

«Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла — это регионы выделяются», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Собянин попросил московские компании продлить удаленку
Здоровье
17 продуктов, которые убьют холестерин Они содержат витамин E. Этот исключительно полезный элемент, в отличие от соседа по алфавиту — витамина D, — можно получить с пищей.
Hi-Tech
Рассекречена лунная программа СССР Десятки документов
Кино
Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках Актриса вспомнила работу над фильмом «Казино»
Новости партнеров
Самые известные еврейки среди звезд России
Мир на грани раскола, Россия призывает к общему порядку – услышат ли
Киркоров представил фанатам молодую супругу
Убийцу группы Дятлова обнаружили на снимке
Gnezdo.ru
12 причин, почему все так любят Таиланд
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Почему опасно покупать годовалое авто на вторичке?
Почему опасно защищать моторный отсек от грязи?
Новости партнеров
Киркоров представил публике свою молодую жену
Каким будет финал войны между Россией и Украиной: пророчество монаха Тихона
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
Монах из Крыма назвал следующего президента России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»