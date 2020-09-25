Фотограф снял природное «световое шоу» в Великобритании (фото)
Завораживающее представление.
Завораживающее представление.
Британский фотограф и охотник за штормами Нэтан Эдвардс поделился в соцсетях живописными снимками, которые он сделал в разгар грозы в британском городе Бридлингтон, на берегу Северного моря в Восточном Йоркшире.
Многочисленные разряды молний в ночном небе Эдвардс назвал природным «световым шоу», отметив, что такого количества одновременных вспышек он не видел уже очень давно.
Катерина Гура