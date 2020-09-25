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16:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф снял природное «световое шоу» в Великобритании (фото)

Завораживающее представление.

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Британский фотограф и охотник за штормами Нэтан Эдвардс поделился в соцсетях живописными снимками, которые он сделал в разгар грозы в британском городе Бридлингтон, на берегу Северного моря в Восточном Йоркшире.

Многочисленные разряды молний в ночном небе Эдвардс назвал природным «световым шоу», отметив, что такого количества одновременных вспышек он не видел уже очень давно.

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