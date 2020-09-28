Синоптики предрекли россиянам аномальную зиму
В некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус».
В некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус».
Предстоящая зима будет отличаться температурными аномалиями на всей территории страны, причём в некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус». Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Аномалии начнутся уже с октября. По данным синоптиков, в октябре в западных областях
А вот ноябрь обещает быть очень тёплым, особенно в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Вологодской области, Республике Коми, Нижегородской и Кировской областях, Удмуртии и Татарстане. Зима начнётся с тёплой ноты на севере Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов и в Якутии.
Начало 2021 года порадует теплом жителей Краснодарского края и Крыма, Ростовской области и Ставрополья, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей, а также Башкирии и Оренбуржья. А вот жителей Сибири, Центрального и Приволжского федеральных округов ожидает похолодание. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.