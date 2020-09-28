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19:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: тень от кленов лучше всего защищает от вредного ультрафиолета

Листва пурпурного королевского клена (Acer platanoides) обеспечивает наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения, вызывающего солнечные ожоги, утверждают канадские ученые.

Источник: BBC News Русская служба

Следом идут дуб и бук. На последнем месте другая разновидность клена — клен красный (Acer rubrum).

Всего ученые оценивали солнцезащитные качества 64 деревьев шестнадцати пород, наиболее часто встречающихся в парках и на пришкольных участках Торонто.

Это первое подобное исследование в Северном полушарии. Его результаты опубликованы в журнале «Городские лесопосадки и озеленение» (Urban Forestry & Urban Greening).

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Мы знаем, что деревья в городе очищают воздух и поглощают дождевую воду, но польза от них этим не исчерпывается. Я бы сказала, их следует рассматривать как элемент инфраструктуры здравоохранения.
Сиваджанани Сивараджа (Университет Торонто)
Соавтор исследования

В течение двух лет исследователи сравнивали силу ультрафиолетового излучения в тени деревьев и на открытом месте. Ранее аналогичные замеры делались только в Австралии и Новой Зеландии.

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«Прогнозы глобальных климатических изменений сулят более жаркое и долгое лето, в том числе в Канаде, — говорит доктор Сивараджа. — К этому надо готовиться, создавая более здоровую и пригодную для жизни городскую среду. Мы решили сравнить деревья, чтобы можно было выбирать для посадки те из них, которые наилучшим образом защищают от ультрафиолета».

«В городах солнечные лучи отражаются от бетонных стен зданий, дорожного покрытия и других твердых поверхностей. Один из способов уменьшить их интенсивность и, соответственно, опасность для здоровья людей — расширение площадей, покрытых древесной тенью», — говорится в отчете о проведенном исследовании.

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Согласно полученным результатам, лучшую защиту от солнечных ожогов дают пурпурный королевский клен, белый болотный дуб, черемуха и медный бук. В их тени можно находиться без ущерба для здоровья втрое дольше, чем под солнцем. На последних местах гинкго и красный клен (менее чем в два раза).

Главную роль, по словам доктора Сивараджи, играют густота и ширина кроны. Кроме того, хорошую защиту обеспечивают те растения, которые сами являются теневыносливыми.

«Лично я считаю, что при выборе пород для посадки здоровье людей важнее красоты, но, если спланировать все с умом, можно получить и то, и другое!» — заключила она.

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