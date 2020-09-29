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12:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал одну из самых красивых галактик

Понадобились долгие часы наблюдений.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
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Космический телескоп «Хаббл» впервые получил очень детальное фото спиральной галактики с перемычкой NGC 5643 в созвездии Волк.

Чтобы получить такое детализированное изображение, понадобилось 9 часов наблюдений, сообщают астрономы на официальном сайте «Хаббла».

NGC 5643 находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли. Астрономы обнаружили здесь необычную звездную пару: белый карлик «крал» у своей звезды-компаньона так много массы, что она стала нестабильной и в итоге взорвалась. Появление сверхновой 2017cbv высвободило значительное количество энергии и осветило эту часть галактики. Саму сверхновую на этом снимке не видно.

Анна Лысенко

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