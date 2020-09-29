«Хаббл» сфотографировал одну из самых красивых галактик
Понадобились долгие часы наблюдений.
Понадобились долгие часы наблюдений.
Космический телескоп «Хаббл» впервые получил очень детальное фото спиральной галактики с перемычкой NGC 5643 в созвездии Волк.
Чтобы получить такое детализированное изображение, понадобилось 9 часов наблюдений, сообщают астрономы на официальном сайте «Хаббла».
NGC 5643 находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли. Астрономы обнаружили здесь необычную звездную пару: белый карлик «крал» у своей
Анна Лысенко