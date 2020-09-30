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02:27 (мск), источник: Известия

Вильфанд рассказал о продолжительности бабьего лета в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло в европейской части России продлится минимум до понедельника, 5 октября.

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Источник: Известия

По его словам, на протяжении этого времени температура днем будет на 5−6 градусов выше нормы, столбики термометров достигнут отметки от +17 до +20 градусов. Это связано с тем, что европейская часть страны находится в теплой части антициклона.

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«Будет облачно с прояснениями, достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно. Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше. Такая же комфортная погода, бархатный сезон, продолжается и на Черном море. Температура воды в Геленджике и Сочи — 25 градусов, даже в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Анапе 22−23 градуса, что крайне редко бывает в Крыму в это время года», — рассказал он «РИА Новости» в среду, 30 сентября.

Также Вильфанд рассказал, что в Крыму и Краснодарском крае пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, в Сочи будет без осадков, однако из-за неустойчивости погоды они возможны.

26 сентября климатолог рассказал, что продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю.

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