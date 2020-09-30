Народные приметы на 30 сентября: пасмурное утро — к хорошей погоде
По погоде в этот день судили, какой будет зима.
По погоде в этот день судили, какой будет зима.
30 сентября христиане вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Этот день издавна считался женским праздником, и работать 30 сентября женщинам и девушкам запрещалось. Наши предки также отмечали, что часто в этот день стоит дождливая и холодная погода.
Чтобы сделать более точный прогноз на ближайшие дни, осень и даже зиму, стоит понаблюдать за природными явлениями. Если 30 сентября утро пасмурное — впереди ждет теплая и солнечная погода. Ясно весь день — осень будет погожей и длинной, а зима придет поздно. А если пошел дождь, то зима будет короткой, а весна — ранней.
Можно сделать прогноз и по перелетным птицам. Если журавли в этот день улетают в теплые края, то на Покров (14 октября) ударит мороз, а если птицы пока остаются, то зима начнется только к ноябрю.
Екатерина Гура