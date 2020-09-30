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14:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молния ударила по центру двойной радуги в Австралии (видео)

Необычное зрелище.

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Керри Фернер из Нового Южного Уэльса вышла вместе с дочерью полюбоваться двойной радугой после грозы.

Женщина стала снимать красивое явление на телефон. В этот момент большие разряды молнии ударили прямо по центру двойной радуги.

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«Я впервые вижу двойную радугу с молнией посередине. Нам повезло», — сказала Керри в комментарии Viral Press.

Ранее не менее впечатляющее явление сфотографировал Дан Теннер из канадской провинции Альберта. Он увидел редкую лунную радугу, окруженную северным сиянием.

Анна Лысенко

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