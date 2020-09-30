Молния ударила по центру двойной радуги в Австралии (видео)
Необычное зрелище.
Необычное зрелище.
Керри Фернер из Нового Южного Уэльса вышла вместе с дочерью полюбоваться двойной радугой после грозы.
Женщина стала снимать красивое явление на телефон. В этот момент большие разряды молнии ударили прямо по центру двойной радуги.
«Я впервые вижу двойную радугу с молнией посередине. Нам повезло», — сказала Керри в комментарии Viral Press.
Ранее не менее впечатляющее явление сфотографировал Дан Теннер из канадской провинции Альберта. Он увидел редкую лунную радугу, окруженную северным сиянием.
Анна Лысенко