Ставропольский край накрыла песчаная буря (фото, видео)
Видимость на дорогах не более 10 метров.
Видимость на дорогах не более 10 метров.
Жители Ставрополья стали свидетелями мощной песчаной бури. Стихия распространилась более чем на 500 километров, сообщают местные СМИ.
Видимость на дорогах резко ухудшилась и составляет не более 10 метров. ГИБДД советует водителям избегать поездок на личном транспорте, а МЧС также предупредило о чрезвычайной пожароопасности в регионе.
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«У нас творится нечто невообразимое. На фото не туман и не вечер, а пыльная буря вместе с ураганным ветром. Я подобного не помню за всю свою жизнь», — добавляют жители города.
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Анна Лысенко