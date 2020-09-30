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17:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ставропольский край накрыла песчаная буря (фото, видео)

Видимость на дорогах не более 10 метров.

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Жители Ставрополья стали свидетелями мощной песчаной бури. Стихия распространилась более чем на 500 километров, сообщают местные СМИ.

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Песчаная буря на трассе Журавское - Благодарный - Красный Маныч

Видимость на дорогах резко ухудшилась и составляет не более 10 метров. ГИБДД советует водителям избегать поездок на личном транспорте, а МЧС также предупредило о чрезвычайной пожароопасности в регионе.

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Ставрополь

Пострадала от пыльной бури и Ростовская область. Жители Ростова-на-Дону массово делятся фотографиями стихии. «Сильный ветер. На улице глаза сразу же засыпает пылью и песком», — пишут очевидцы.

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Ростов-на-Дону

«У нас творится нечто невообразимое. На фото не туман и не вечер, а пыльная буря вместе с ураганным ветром. Я подобного не помню за всю свою жизнь», — добавляют жители города.

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Ростов-на-Дону
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Ростов-на-Дону
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Ростов-на-Дону
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Змиёвская балка

Ранее в Сети появились фотографии деревушки Уолкотт на востоке Англии. Она оказалась буквально погребена под песком с местного пляжа из-за сильного ветра.

Анна Лысенко

Песчаная буря обрушилась на юг России
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17:35 (мск)© Ньюстюб
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