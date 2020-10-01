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01:19 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре пообещали теплый октябрь

Октябрь в России ожидается теплым. По крайней мере в начале месяца дневные температуры в центре России будут больше напоминать те, которые характерны для начала сентября. По официальному прогнозу Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха на европейской территории ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений.

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Источник: РИА "Новости"

Осадки выпадут в пределах нормы. Больше обычного может выпасть только в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа. А на востоке Башкирии и в Оренбургской области — осадков выпадет меньше нормы.

На большей части азиатской территории страны средние температуры также превысят норму на один-два градуса.

Около нормы температура окажется на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае.

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На юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе осадков выпадет меньше нормы. В Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края — больше нормы.

Как ранее рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Москве температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме или немного — в среднем на полградуса — превышать ее. Это значит, что ночные температуры будут в пределах от нуля до плюс пяти, а дневные — плюс 6−11 градусов.

При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до минус шести градусов, а днем не превышать нулевую отметку. В октябре в Москве выпадает в среднем 59 мм осадков, чуть меньше, чем в сентябре, когда выпадает 65 мм. В нынешнем октябре синоптики прогнозируют, что осадков в Москве выпадет в пределах нормы. Снег в октябре в Москве — явление крайне редкое. Самая высокая температура в октябре в Москве составила 24 градуса, но это случилось давно — 3 октября 1915 года. А самая низкая — минус 20,3 градуса — была зафиксирована 31 октября 1920 года. В прошлом году — 17 октября — в столице зафиксирован новый температурный рекорд — 18,3 градуса со знаком плюс.

На северо-западе — в Ленинградской, Псковской, Новгородской, а также в Тверской и Смоленской областях температура будет выше климатической нормы. Ожидается много дождей. У южных морей октябрь будет теплым и не очень дождливым. Дневные температуры с среднем превысят 20-градусную отметку.

Прохладная погода прогнозируется в Поволжье, Пермском крае, на юге Республике Коми, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, а также в Ямало-Ненецком округе. Погода там везде будет разной. Например, на севере Поволжья днем плюс пять-десять градусов. А на юге Поволжья днем в октябре воздух прогревается и до 13 градусов. В Свердловской области в дневные часы до плюс 8 градусов.

По ночам на Урале может быть до минус 6−7 градусов. И днем температура может опускаться уже до минус пяти градусов. Зато почти на всей территории Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Якутии и Забайкалье октябрь обещает быть теплым. На хорошую погоду могут надеяться и жители дальневосточных регионов.

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