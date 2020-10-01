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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 октября: теплый день — к долгой осени

Определить погоду на осень и зиму помогут журавли и другие перелетные птицы.

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Источник: Агентство «Москва»

Христиане 1 октября вспоминают святую Ирину (Арину), которую в народе прозвали Шиповницей. В это время наши предки как раз торопились собрать и заготовить ягоды шиповника, чтобы успеть до первых морозов.

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Считалось, какая погода стоит на Арину, такой же она будет и 1 апреля. Также верили, что чем суше и теплее погода в первый день октября, тем длиннее будет осень и позднее наступят холода.

Этот день в народе получил и второе название «журавлиное лето». Много погодных примет было связано с журавлями и другими перелетными птицами, которые в это время улетали в теплые края. Считалось, что увидеть в небе летящих журавлей — к скорой и холодной зиме, а вот если птиц на небе не видно, то теплая погода будет стоять до начала ноября, а сама зима будет снежная и мягкая.

По тому, какой высоты вырос бурьян, можно определить количество снега зимой. Чем выше трава — тем выше будут сугробы.

Можно также посмотреть на солнце. Если на закате оно в дымке, то скоро пойдет дождь. А если солнце яркое, но в облаках, то ближайшие дни будет ясная и теплая погода.

Екатерина Гура

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