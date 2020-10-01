The shadow of this plane has a rainbow halo from r/mildlyinteresting
Путешественник сфотографировал из самолета «волшебный портал»
Удивительное оптическое явление.
Удивительное оптическое явление.
Пользователь Reddit с ником Tarzan опубликовал на ресурсе удивительное фото, сделанное из кабины летящего самолета. В иллюминаторе путешественник увидел
В комментариях пользователи отметили, что это выглядит, как волшебный портал в другой мир, и с этим сложно не согласиться.
На самом деле снятое на фото редкое оптическое явление называется «глория». Этот эффект можно наблюдать на облаках, расположенных прямо напротив источника света (обычно солнца). Чтобы увидеть глорию, нужно находиться на горе или в воздухе так, чтобы источник света был прямо за спиной смотрящего.
Екатерина Гура