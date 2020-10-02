В США заметили яркую вспышку в небе (видео)
Астрономы говорят, что речь идет о метеоре или космическом мусоре.
Астрономы говорят, что речь идет о метеоре или космическом мусоре.
Жители американских штатов Огайо и Пенсильвания массово делятся видео яркой вспышки в небе.
На записях с камер видеонаблюдения видно, как в небе быстро пролетает яркий огненный шар, а затем вспыхивает и гаснет. По данным American Meteor Society, всего было зафиксировано около 700 таких наблюдений.
Астрономы говорят, что речь идет о крупном метеоре, не связанном с метеоритными дождями, или о космическом мусоре, уточняет UPI.
Анна Лысенко