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13:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США заметили яркую вспышку в небе (видео)

Астрономы говорят, что речь идет о метеоре или космическом мусоре.

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Жители американских штатов Огайо и Пенсильвания массово делятся видео яркой вспышки в небе.

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На записях с камер видеонаблюдения видно, как в небе быстро пролетает яркий огненный шар, а затем вспыхивает и гаснет. По данным American Meteor Society, всего было зафиксировано около 700 таких наблюдений.

Астрономы говорят, что речь идет о крупном метеоре, не связанном с метеоритными дождями, или о космическом мусоре, уточняет UPI.

Анна Лысенко

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