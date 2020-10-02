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17:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шторм «Алекс» обрушился на южное побережье Англии: фото

Шторм «Алекс» принес в южные районы Англии сильный ветер и проливные дожди.

Источник: Reuters

На берег во многих городах на юге страны накатывают высокие волны.

Вот так, например, выглядел знаменитый пирс в Брайтоне:

Источник: Getty Images

В Фолкстоне (графство Кент) есть статуя русалочки. Временами она почти скрывалась под волнами:

Источник: PA Media

Из-за непогоды кое-где было отключено электричество. Так, компания Scottish and Southern Electricity Networks зафиксировала не менее 20 подобных инцидентов, и это не полный список.

Источник: Reuters

Кое-где — как в Суонедже, графство Дорсет, — пришлось спешно возводить временные защитные дамбы из мешков с песком:

Источник: Reuters

В Лондоне серьезных разрушений не было, все обошлось сильными дождями:

Источник: PA Media

Шторм пришел из Франции, где ранее вызвал серьезные разрушения, и дальше двинется на север через всю территорию Соединенного Королевства, достигнув в течение выходных Шотландии.

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