Шторм «Алекс» обрушился на южное побережье Англии: фото
Шторм «Алекс» принес в южные районы Англии сильный ветер и проливные дожди.
Шторм «Алекс» принес в южные районы Англии сильный ветер и проливные дожди.
На берег во многих городах на юге страны накатывают высокие волны.
Вот так, например, выглядел знаменитый пирс в Брайтоне:
В Фолкстоне (графство Кент) есть статуя русалочки. Временами она почти скрывалась под волнами:
В Лондоне серьезных разрушений не было, все обошлось сильными дождями:
Шторм пришел из Франции, где ранее вызвал серьезные разрушения, и дальше двинется на север через всю территорию Соединенного Королевства, достигнув в течение выходных Шотландии.