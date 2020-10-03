Народные приметы на 3 октября: ждать ли непогоды
Об этом расскажут ветер и листья на деревьях.
Об этом расскажут ветер и листья на деревьях.
3 октября в народе именуют днем
Южный ветер обещает урожай озимых, северный — непогоду в ближайшие дни. Ветер с запада может принести осадки, а восточный обещает теплую и сухую погоду.
Если за окном на Астафия сухо, то зимой будет мало снега. Кленовые и березовые листья опадают не часто — зима ожидается суровая. Туманно и сыро за окном — снег выпадет поздно, а осень будет благоприятной.
Шишки на ели низко растут — к ранним морозам, высоко — настоящие холода ударят в конце зимы. Тепло и летает паутина — снега не будет долго.