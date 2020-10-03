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09:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 октября: ждать ли непогоды

Об этом расскажут ветер и листья на деревьях.

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Источник: Агентство «Москва»

3 октября в народе именуют днем Астафия-ветряка. Считается, что в этот день ветер дует со всех сторон. По нему судят о будущей погоде в осенние и зимние месяцы.

Южный ветер обещает урожай озимых, северный — непогоду в ближайшие дни. Ветер с запада может принести осадки, а восточный обещает теплую и сухую погоду.

Если за окном на Астафия сухо, то зимой будет мало снега. Кленовые и березовые листья опадают не часто — зима ожидается суровая. Туманно и сыро за окном — снег выпадет поздно, а осень будет благоприятной.

Шишки на ели низко растут — к ранним морозам, высоко — настоящие холода ударят в конце зимы. Тепло и летает паутина — снега не будет долго.

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