Народные приметы на 4 октября: когда станет холодно
Об этом расскажут ветер и деревья.
Об этом расскажут ветер и деревья.
4 октября церковь чтит память апостола от 70-ти Кодрата, а также священномучеников Ипатия и Андрея. В народе день прозвали Кондрата да Ипата. 4 октября нельзя было лениться: кто день проведет в работе, будет вознагражден благополучием. День считался благоприятным для удобрения земли.
Наблюдали за погодой: какая она в этот день, такая же будет целый месяц. Если за окном ясно и дует
Днем холодно, а к ночи потеплело — будет ненастье. Если листья березы начали желтеть с верхушки, то весна будет ранней, если снизу — поздней.