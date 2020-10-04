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09:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 октября: когда станет холодно

Об этом расскажут ветер и деревья.

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Источник: Агентство «Москва»

4 октября церковь чтит память апостола от 70-ти Кодрата, а также священномучеников Ипатия и Андрея. В народе день прозвали Кондрата да Ипата. 4 октября нельзя было лениться: кто день проведет в работе, будет вознагражден благополучием. День считался благоприятным для удобрения земли.

Наблюдали за погодой: какая она в этот день, такая же будет целый месяц. Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными. Домашняя птица начала линять — морозы придут уже скоро. Мало грибов и много орехов — к суровой и снежной зиме.

Днем холодно, а к ночи потеплело — будет ненастье. Если листья березы начали желтеть с верхушки, то весна будет ранней, если снизу — поздней.

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