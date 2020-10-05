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16:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Смерч и сугробы: в Приморье бушует непогода (видео)

Октябрь не порадовал местных жителей теплой осенью.

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В начале октября в Приморье пришел шторм с ливнем и сильным ветром. Кроме того, во Владивостоке, в районе бухты Патрокл, местные жители заметили огромный водяной смерч. Очевидцы сняли на видео, как смерч прошел вдоль побережья и даже задел один из кораблей. Тем не менее никакого вреда он не причинил.

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А в приморском поселке Восток октябрь начался с другой природной стихии. 4 октября там прошел ураган, поваливший в округе деревья, а 5 октября выпал снег. За пару часов на дорогах образовались большие сугробы, а видимость стала минимальной. В соцсетях местные жители публиковали видео и отмечали, что зима в этом году пришла неожиданно рано.

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Екатерина Гура

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