Смерч и сугробы: в Приморье бушует непогода (видео)
Октябрь не порадовал местных жителей теплой осенью.
Октябрь не порадовал местных жителей теплой осенью.
В начале октября в Приморье пришел шторм с ливнем и сильным ветром. Кроме того, во Владивостоке, в районе бухты Патрокл, местные жители заметили огромный водяной смерч. Очевидцы сняли на видео, как смерч прошел вдоль побережья и даже задел один из кораблей. Тем не менее никакого вреда он не причинил.
А в приморском поселке Восток октябрь начался с другой природной стихии. 4 октября там прошел ураган, поваливший в округе деревья, а 5 октября выпал снег. За пару часов на дорогах образовались большие сугробы, а видимость стала минимальной. В соцсетях местные жители публиковали видео и отмечали, что зима в этом году пришла неожиданно рано.
Екатерина Гура