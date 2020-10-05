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18:09 (мск), источник: РБК

В России прошел самый теплый сентябрь в истории

Прошедший сентябрь оказался самым теплым в истории России за всю 130-летнюю историю метеорологических исследований, проводимых в стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Источник: Агентство «Москва»

«На всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха в сентябре 2020 года превысила норму», — сказано в сообщении.

Как рассказали в Гидрометцентре, крупнейшие аномалии более 4−6 градусов были зафиксированы на севере Евразии. В азиатской части России прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю историю.

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Также Гидрометцентр сообщил, что высокая температура была зафиксирована по всему Северному полушарию. «В Арктике это был второй самый теплый сентябрь в метеорологической летописи с 1891 года, а в Европе и Индии средняя температура воздуха за месяц входит в первую тройку самых высоких значений», — отметили в ведомстве.

Кроме того, синоптики спрогнозировали в России теплый октябрь на большей части европейской и азиатской территории страны. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что со следующей недели в европейской части России будет стоять аномально теплая погода. Самое большое повышение температуры ожидается в Санкт-Петербурге, а также в Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Температура будет превышать норму примерно на пять градусов.

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