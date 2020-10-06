Погодные приметы на 6 октября: готовимся к холодам
Наблюдаем за поведением животных и птиц.
Наблюдаем за поведением животных и птиц.
6 октября православные христиане вспоминают святую мученицу Ираиду. В этот день было принято утеплять дома и готовить дрова, так как на Ираиду обычно заканчивалось бабье лето и начинались холода.
Чтобы узнать, какая погода будет в ближайшие дни, стоит понаблюдать за животными и птицами. Например, если петух начинает петь ночью, то скоро пойдет дождь. Кошка умывается левой лапой — к ненастью, а правой — к хорошей погоде. Если вороны нахохлились, значит будет дождь. Утки плещутся в воде и громко кричат — к дождю, а если плавают тихо и спокойно, то будет гроза или буря. Если журавли к этому времени уже улетели, то стоит готовиться к холодам.
Можно также взглянуть сегодня на небо. Если вокруг луны виден ореол, то погода скоро переменится. А красные тучи на закате говорят о пасмурном и дождливом следующем дне. Если весь день солнце спрятано за облаками, но на закате вышло — будет гроза.
6 октября также можно сделать прогноз на предстоящую зиму. Много орехов и мало грибов — к холодной зиме. Полевые мыши начали прятаться в домах и сараях — впереди ждет долгая и суровая зима. А чем выше бурьян, тем выше будут снежные сугробы.
Екатерина Гура