Создана впечатляющая панорама неба над Северным полушарием
Ее собрали из 208 фотографий, сделанных космическим телескопом.
Ее собрали из 208 фотографий, сделанных космическим телескопом.
Небо над Северным полушарием теперь можно рассмотреть в мельчайших деталях. В NASA представили новый панорамный снимок этого участка космоса, на котором видны знакомые нам звезды, созвездия, галактики и туманности.
Панорамное изображение — это компиляция из 208 точных снимков, сделанных космическим телескопом TESS, который занимается поиском экзопланет. За два года он сфотографировал около 75% неба и обнаружил 74 экзопланеты.
Сейчас астрономы с помощью TESS проверяют около 1,2 тысяч кандидатов в экзопланеты. Более половины из них находятся в северном небе.
Анна Лысенко