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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Создана впечатляющая панорама неба над Северным полушарием

Ее собрали из 208 фотографий, сделанных космическим телескопом.

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Источник: NASA/MIT/TESS, Ethan Kruse (USRA)

Небо над Северным полушарием теперь можно рассмотреть в мельчайших деталях. В NASA представили новый панорамный снимок этого участка космоса, на котором видны знакомые нам звезды, созвездия, галактики и туманности.

Панорамное изображение — это компиляция из 208 точных снимков, сделанных космическим телескопом TESS, который занимается поиском экзопланет. За два года он сфотографировал около 75% неба и обнаружил 74 экзопланеты.

Сейчас астрономы с помощью TESS проверяют около 1,2 тысяч кандидатов в экзопланеты. Более половины из них находятся в северном небе.

Анна Лысенко

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