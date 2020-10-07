Погодные приметы на 7 октября: делаем прогноз на зиму
На деревьях много листьев — морозы наступят не скоро.
На деревьях много листьев — морозы наступят не скоро.
7 октября христиане вспоминают святую Феклу. С этого времени дни убывают очень быстро, а ночи становятся темнее и холоднее. Грибники в этот день в последний раз отправлялись за белыми грибами.
Считалось, если в этот день ярко светит солнце, то скоро погода резко изменится. По народным приметам в этот день наши предки определяли, когда наступит зима и какой она будет.
Например, если на деревьях много желтых листьев, но они опадают слабо, то морозы наступят не скоро. А вот если перелетные птицы летят низко над землей, то зима, наоборот, будет ранняя и холодная. Суровую зиму также предвещает обильный урожай рябины.
На вишне осталось много листьев — снег, который выпадет в октябре, будет быстро таять. Если 7 октября громко гремит гром и на дубе много желудей — зима будет теплой, малоснежной и короткой.
Екатерина Гура