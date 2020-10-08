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10:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 октября: наблюдаем за снегом

По сегодняшнему дню можно узнать, когда наступит зима.

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Источник: AP 2020
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8 октября православные христиане почитают память святого Сергия Радонежского. Считалось, какая погода стоит в этот день, то такой она будет до 29 октября.

Кроме того, обычно к 8 октября выпадал первый снег. По нему и судили о погоде на осень и зиму.

Например, если на Сергия идет снег, то на Михайлов день (21 ноября) начнется настоящая зима.

Если первый снег упал на мокрую землю, то он уже останется лежать, а если на сухую — скоро растает, и морозы наступят не скоро. А вот если снег выпал и с вишни еще не опали все листья, то стоит готовиться к скорой зиме.

Екатерина Гура

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