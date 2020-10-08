Погодные приметы на 8 октября: наблюдаем за снегом
По сегодняшнему дню можно узнать, когда наступит зима.
По сегодняшнему дню можно узнать, когда наступит зима.
8 октября православные христиане почитают память святого Сергия Радонежского. Считалось, какая погода стоит в этот день, то такой она будет до 29 октября.
Кроме того, обычно к 8 октября выпадал первый снег. По нему и судили о погоде на осень и зиму.
Например, если на Сергия идет снег, то на Михайлов день (21 ноября) начнется настоящая зима.
Если первый снег упал на мокрую землю, то он уже останется лежать, а если на сухую — скоро растает, и морозы наступят не скоро. А вот если снег выпал и с вишни еще не опали все листья, то стоит готовиться к скорой зиме.
Екатерина Гура