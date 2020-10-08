Вулкан Гримсвотн в Исландии скоро начнет извергаться
В прошлый раз он выбросил дым на высоту 20 км и привел к отмене пассажирских авиарейсов.
В прошлый раз он выбросил дым на высоту 20 км и привел к отмене пассажирских авиарейсов.
Исландский вулкан Гримсвотн может извергнуться уже в ближайшее время, считают исследователи.
Об этом говорит ряд признаков, таких как учащение небольших землетрясений и вздутия на поверхности вулкана, вызванные подступающей лавой, пишет The Conversation.
Гримсвотн — самый часто извергающийся вулкан Исландии. За последние 800 лет он извергался по меньшей мере 65 раз. Во время крупного извержения в 2011 году он выбросил дым и пепел на высоту 20 км. Было отменено около 900 пассажирских авиарейсов на севере Европы.
Вулканологи успокаивают: обычно крупные извержения Гримсвотна чередуются с небольшими. Скорее всего, новое извержение будет не таким масштабным, как в 2011 году. Но вулканы — очень непредсказуемые системы, поэтому нельзя быть уверенными в этом прогнозе на сто процентов, уточняют ученые.
Анна Лысенко