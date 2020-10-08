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14:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Дельта» оставил без света 400 тысяч человек в Мексике (видео)

Сейчас он покинул страну и двинулся на южное побережье США.

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В начале октября на мексиканский полуостров Юкатан обрушился ураган «Дельта». Из 19 муниципалитетов были эвакуированы 40 тысяч человек, еще 400 тысяч остались без света. В регионе был объявлен режим ЧС.

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Сейчас ураган вышел в Мексиканский залив, а к выходным он придет на южное побережье США. Из-за этого в штатах Техас и Луизиана введен режим повышенной опасности. Военные вместе с местными жителями укрепляют дамбы и устанавливают на побережье заграждения из мешков с песком.

Сообщается, что этот год уже стал рекордным по количеству ураганов в США. «Дельта» станет десятым ураганом за этот сезон, который, к слову, еще не закончился.

Предыдущий рекорд был установлен в 1916 году, когда на территории Америки было зафиксировано девять ураганов.

Ураган «Дельта» обрушился на полуостров Юкатан
Во время загрузки произошла ошибка.
15:01 (мск)© Ньюстюб
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