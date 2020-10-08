Ураган «Дельта» оставил без света 400 тысяч человек в Мексике (видео)
Сейчас он покинул страну и двинулся на южное побережье США.
Сейчас он покинул страну и двинулся на южное побережье США.
В начале октября на мексиканский полуостров Юкатан обрушился ураган «Дельта». Из 19 муниципалитетов были эвакуированы 40 тысяч человек, еще 400 тысяч остались без света. В регионе был объявлен режим ЧС.
Сейчас ураган вышел в Мексиканский залив, а к выходным он придет на южное побережье США.
Сообщается, что этот год уже стал рекордным по количеству ураганов в США. «Дельта» станет десятым ураганом за этот сезон, который, к слову, еще не закончился.
Предыдущий рекорд был установлен в 1916 году, когда на территории Америки было зафиксировано девять ураганов.