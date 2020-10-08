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16:57 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предупредили о многодневной магнитной буре

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют в третьей декаде октября пятидневную магнитную бурю, которая усилится 25 октября.

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Источник: Carolina Heza/CC0
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Согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го числа придет в норму.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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