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12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 октября: о погоде расскажут осадки

По дождю или снегу можно сделать прогноз на ближайшие дни.

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Источник: Reuters

9 октября христиане вспоминают евангелиста и апостола Иоанна Богослова. В этот день часто идет дождь или снег. Именно по этим осадкам наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящую зиму.

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Считается, если 9 октября идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель. А теплый солнечный день — к холодному и дождливому лету в следующем году.

Если сегодня выпал первый снег, то он быстро растает, а зима наступит только после 20 ноября. Если снег уже не первый, да еще и идет вместе с дождем, то январь будет очень теплым.

Определить погоду можно и по другим природным явлениям. Сильный листопад в этот день предвещает скорое похолодание, а внезапный и порывистый ветер — к осадкам.

Если небо на закате окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет — погода будет хорошей. А если солнце садится в густые облака — скоро пойдут дожди.

Екатерина Гура

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