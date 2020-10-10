Растущее горячее озеро на Гавайях показали с высоты
Температура в нем достигает 85 градусов Цельсия.
Температура в нем достигает 85 градусов Цельсия.
Гавайский вулканический национальный парк опубликовал впечатляющий снимок горячего озера в кратере Халемаумау.
Кратер расположен на вершине вулкана Килауэа на острове Гавайи. С каждым днем озеро в нем растет, поскольку в него просачиваются грунтовые воды. Уже сейчас под водой может поместиться 10-этажное здание, сообщили в парке. В общей сложности в озере содержится около 473 миллионов литров воды.
Озеро в кратере появилось совсем недавно. В мае 2018 года уровень лавового озера в кратере заметно снизился, что вызвало многочисленные обрушения кальдеры. На месте обрушения летом 2019 года начало набираться озеро.
Температура воды в озере колеблется от 70 до 85 градусов Цельсия. Во всем мире существует лишь несколько вулканических озер с такой высокой температурой, говорят в парке.
Анна Лысенко