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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Растущее горячее озеро на Гавайях показали с высоты

Температура в нем достигает 85 градусов Цельсия.

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Гавайский вулканический национальный парк опубликовал впечатляющий снимок горячего озера в кратере Халемаумау.

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Кратер расположен на вершине вулкана Килауэа на острове Гавайи. С каждым днем озеро в нем растет, поскольку в него просачиваются грунтовые воды. Уже сейчас под водой может поместиться 10-этажное здание, сообщили в парке. В общей сложности в озере содержится около 473 миллионов литров воды.

Озеро в кратере появилось совсем недавно. В мае 2018 года уровень лавового озера в кратере заметно снизился, что вызвало многочисленные обрушения кальдеры. На месте обрушения летом 2019 года начало набираться озеро.

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Кратер в ноябре 2017 года за 2 года до образования озера

Температура воды в озере колеблется от 70 до 85 градусов Цельсия. Во всем мире существует лишь несколько вулканических озер с такой высокой температурой, говорят в парке.

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Лава вулкана Килауэа

Анна Лысенко

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