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09:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 октября: какой будет зима

Об этом расскажут деревья, ветер и птицы.

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Источник: Reuters

11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг луны появилось гало — к ветру и ненастью. Вечером заря красная, то завтра будет ветрено.

Если деревья, например, каштаны, второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой. Птицы низко к земле летят — зима будет ранней и холодной. Если к этому времени с дубов и берез полностью опали листья, то зима будет «ровной», без серьезных перепадов температур. Северный ветер — к морозной зиме. Западный — к снежной. Ива инеем покрылась — к долгой зиме.

Если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай.

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