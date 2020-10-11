Народные приметы на 11 октября: какой будет зима
Об этом расскажут деревья, ветер и птицы.
Об этом расскажут деревья, ветер и птицы.
11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг луны появилось гало — к ветру и ненастью. Вечером заря красная, то завтра будет ветрено.
Если деревья, например, каштаны, второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой. Птицы низко к земле летят — зима будет ранней и холодной. Если к этому времени с дубов и берез полностью опали листья, то зима будет «ровной», без серьезных перепадов температур. Северный ветер — к морозной зиме. Западный — к снежной. Ива инеем покрылась — к долгой зиме.
Если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай.