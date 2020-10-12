Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
12Беспорядки в Бишкеке
19:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Облако, похожее на гигантский взрыв, напугало жителей Алжира

К счастью, отделались они просто сильной грозой.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

11 октября над алжирским городом Тебесса образовалось захватывающее, но одновременно пугающее облако, напоминавшее пыльную бурю, волну цунами или гигантский взрыв.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фото необычного природного явления появилось в соцсетях. Явление на снимке носит название суперъячейка. Она является самой редкой и опасной разновидностью грозового облака, а кроме сильного шторма суперъячейка может грозить образованием торнадо. Хотя и без этого выглядят такие облака довольно жутко.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Вот как выглядят умытые звезды
Ожидаемая премьера на ТНТ уже в этом месяце
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Авто
Тест нового Kia Sorento – что поменяли в большом кроссовере? Один из бестселлеров в своём сегменте сильно изменился снаружи и внутри
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Алсу показала своих детей неземной красоты
Сегодня стало известно, что происходит с Настей
В октябре Мишустин меняет порядок выплаты пенсий
Новости партнеров
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел из церкви
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Отравление Навального: назван виновный
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»