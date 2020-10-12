Облако, похожее на гигантский взрыв, напугало жителей Алжира
К счастью, отделались они просто сильной грозой.
К счастью, отделались они просто сильной грозой.
11 октября над алжирским городом Тебесса образовалось захватывающее, но одновременно пугающее облако, напоминавшее пыльную бурю, волну цунами или гигантский взрыв.
Фото необычного природного явления появилось в соцсетях. Явление на снимке носит название суперъячейка. Она является самой редкой и опасной разновидностью грозового облака, а кроме сильного шторма суперъячейка может грозить образованием торнадо. Хотя и без этого выглядят такие облака довольно жутко.
Екатерина Гура