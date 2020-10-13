Народные приметы на 13 октября: какая зима будет в этом году
Если сегодня выпал снег, то впереди ждет потепление.
Если сегодня выпал снег, то впереди ждет потепление.
13 октября православная церковь вспоминает святых Михаила и Григория. В народе верили, что снег, который пойдет сегодня, обязательно растает, а холода придут еще не скоро.
По народным приметам в этот день можно определить погоду на ближайшие дни и предстоящую зиму. Если журавли уже улетели на юг, то зима в этом году будет суровой. Много орехов, а грибов нет — стоит готовиться к холодам и большому количеству снега.
Если до этого дня с березы еще не осыпались все листья, то снег ляжет поздно. На Михайлов день идет сухой снег — следующее лето будет теплым. 13 октября услышать гром — к малоснежной и короткой зиме.
А вот погоду на ближайшие дни можно узнать, взглянув на луну. Перед ненастьем она бывает мутновата, а перед солнечным днем — чистая и яркая.
Екатерина Гура