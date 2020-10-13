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13:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали жуткое место рождения звезд

Это особые холодные, пыльные зоны.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, R. Sahai

Телескоп «Хаббл» сделал снимок впечатляющего космического объекта, известного как J025157.5 + 600606.

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Хотя фотография напоминает жутковатый кадр из фильма о призраках, на ней запечатлено место рождения новых звезд. J025157.5 + 600606 принадлежит к особому классу ячеек звездообразования, известному как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы (frEGG).

Когда новая массивная звезда начинает сиять, она все еще находится посреди холодного молекулярного облака, из которого образовалась. Излучение звезды ионизирует водород в облаке и создает большой горячий пузырь ионизированного газа.

Удивительно, но внутри этого пузыря вокруг ближайшей массивной звезды находятся темные компактные глобулы пыли и газа, рассказывают астрономы. Некоторые из этих глобул рождают звезды малой массы.

На фото видна граница между холодными, пыльными глобулами и пузырем горячего газа. Это красивые зоны, светящиеся фиолетовым.

Анна Лысенко

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