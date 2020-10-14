Венера и перевернутая Луна попали на одно фото

Блог о погоде @StormchaserUKEU опубликовал несколько впечатляющих снимков, на которых очень крупная Венера находится рядом с перевернутой «рогами» вверх Луной.
Фотографии были сделаны в Великобритании незадолго до рассвета.
Астрономы объясняют, что направление «рогов» Луны зависит от положения Солнца. Луна всегда «смотрит» на Солнце выпуклостью серпа. Чаще всего «перевернутую» Луну можно увидеть незадолго до или после осеннего и весеннего равноденствия. Весной это молодая Луна, а осенью — убывающая.
Как сообщалось, 6 октября Марс и Земля находились на ближайшем расстоянии друг к другу за последние 2 года. Между ними было «всего» 62,1 миллиона километров. Сейчас планеты начали отдаляться и снова окажутся так близко друг к другу только в 2035 году.